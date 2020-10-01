Ветераны Тюменского района могут бесплатно пользоваться мобильной связью

фото: администрация Тюменского района фото: администрация Тюменского района

11 ветеранов Великой Отечественной войны и участники боевых сражений из Тюменского района получили телефоны с бесплатной связью.

"Большую часть телефонов мы подарили еще пару месяцев назад. Ветераны этими телефонами пользуются!", - рассказала куратор муниципального штаба "Волонтеров Победы" в Тюменском районе Элина Сабируллина.

Акция "Мобильные бригады помощи" прошла во всех регионах России. В Тюменском районе она началась летом.

Как пишет "Вслух.ру", мобильные телефоны выбрали самые удобные для пожилых людей - кнопочные. Кроме того, в них внесли номера экстренных служб.