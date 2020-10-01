13 октября - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.
Интересное в этот день:
1492 - Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).
1582 - в Италии и других католических странах юлианский календарь был заменен на григорианский.
1675 - нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
1792 - заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться Белым домом, а в 1902 году это название здания было узаконено.
1883 - организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как "Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям".
1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
1900 - вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".
1944 - советские войска вступили в Ригу.
1976 - Челябинск стал городом-миллионером.
1958 - первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.