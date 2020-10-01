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13 октября - события дня

Общество, 18:05 12 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

Интересное в этот день:

1492 - Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).

1582 - в Италии и других католических странах юлианский календарь был заменен на григорианский.

1675 - нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1792 - заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться Белым домом, а в 1902 году это название здания было узаконено.

1883 - организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как "Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям".

1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1900 - вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1944 - советские войска вступили в Ригу.

1976 - Челябинск стал городом-миллионером.

1958 - первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.

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