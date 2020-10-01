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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На онлайн-марафоне "ЗОЖги" разыграют игровую гарнитуру и телевизор

Общество, 10:24 13 октября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

О старте нового сезона профилактического онлайн-марафона "ЗОЖги" сообщает департамент социального развития Тюменской области. В течение октября участников ждут интересные и полезные посты на тему ведения здорового образа жизни, сохранения красоты, физической активности, подарки и сюрпризы.

В октябре организаторы разыгрывают игровую гарнитуру, умные часы, внешний аккумулятор и спецприз - телевизор.

"Первый сезон мы провели в августе, - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, - а когда увидели, что такой формат нравится детям и подросткам, решили продолжить эту инициативу и осенью. Поэтому приглашаем присоединяться всех желающих, полезные посты публикуются на странице каждый день, а по средам выходят новые задания, за выполнение которых участники получают возможность выиграть призы".

Участие в марафоне могут принимать дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Условия максимально простые: регистрация на сайте детствобезопасности72.рф, подписка в Instagram на аккаунт марафона и @centrsemya72, выполнение еженедельных заданий до конца месяца.

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