14 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по созданию креативных комплектов одежды от творческого объединения Oku Craft.

Интересное в этот день день:

1770 - основана Александровская крепость.

1843 - впервые прозвучал "Свадебный марш" Ф. Мендельсона - в Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь".

1851 - в Англии основано информационное агентство "Рейтер".

1860 - в Петербурге открыт оперный Мариинский театр.

1892 - Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

1924 - образованы Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика и Кара-Киргизская автономная область - будущие советские республики.

1934 - пущен первый, пробный поезд будущего московского метро.

1947 - американский летчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолете скорость звука в управляемом горизонтальном полете.

2010 - стартовала Всероссийская перепись населения 2010 года.