15 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется тренинг-игра "Роль родителей в воспитании детей".

В Тюмени в 12 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется подведение итогов и награждение победителей интернет-конкурса "Аппетитный огород".

В Тюмени в 12 часов 20 минут на стадионе школы № 45 (ул. Мелиораторов, 15) начнется праздник здоровья.

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча с подполковником ФСБ в отставке А.И. Ивановым "Защита от угрозы экстремистских воздействий".

Интересное в этот день:

1581 - в Париже королева Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет - "Комичный балет королевы".

1582 - папа Григорий XIII вводит григорианский календарь. В Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года следует сразу 15 октября. В других странах новый календарь вводится позднее.

1806 - в состав Российской империи включено Бакинское ханство.

1880 - спустя 632 года после закладки первого камня завершено строительство Кёльнского собора.

1928 - немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

1940 - на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор".

1964 - введен в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".

1967 - завершено строительства монумента "Родина-мать" в Волгограде.

2000 - в Париже на Монмартре открыли "Стену Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю".