16 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов на площадке "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется семинар-практикум для представителей малого предпринимательства "АИС "Портал поставщиков" - гарантированный доступ к закупкам".
Интересное в этот день:
1824 - Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой "Евгения Онегина".
1840 - Новая Зеландия провозглашена британской колонией.
1847 - в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".
1923 - Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.
1927 - в СССР объявлено о постепенном переходе к семичасовому рабочему дню.
1930 - вышел первый номер газеты "Moscow News" на английском языке.
1956 - в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.
1959 - в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.
1964 - Китай провёл первое испытание ядерного оружия.
1983 - создана группа "Мумий Тролль".
1994 - первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".
2002 - завершилась Всероссийская перепись населения 2002 года.