16 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площадке "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется семинар-практикум для представителей малого предпринимательства "АИС "Портал поставщиков" - гарантированный доступ к закупкам".

Интересное в этот день:

1824 - Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой "Евгения Онегина".

1840 - Новая Зеландия провозглашена британской колонией.

1847 - в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".

1923 - Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1927 - в СССР объявлено о постепенном переходе к семичасовому рабочему дню.

1930 - вышел первый номер газеты "Moscow News" на английском языке.

1956 - в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв.

1959 - в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.

1964 - Китай провёл первое испытание ядерного оружия.

1983 - создана группа "Мумий Тролль".

1994 - первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

2002 - завершилась Всероссийская перепись населения 2002 года.