Монумент, посвященный Всесоюзной ударной комсомольской стройки, могут создать в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предложение об установке в районе Пионерной базы Тобольска объекта монументального искусства, посвященного началу Всесоюзной ударной комсомольской стройки - нефтехимического комбината - поступило в администрацию города.

Данный вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании профильной комиссии. Тоболяки могут выразить свое мнение, пройдя опрос на платформе обратной связи на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, до 8 ноября, сообщает пресс-служба тобольской администрации.