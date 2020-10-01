17 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на площадках, расположенных по адресам: пересечение ул. Льва Толстого и ул. Ямской, ул. Севастопольская, 12 (Выставочный зал), ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ "ПОРТ"), пр. Солнечный, 11 (ТЦ "Заречный двор") начнутся продовольственные ярмарки.

В Тюмени в 11 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22 корп. 2) начнется познавательная программа "Дар маленького зернышка".

В Тюмени в 12 часов на Алебашевском базаре (ул. Т. Кармацкого, 20) начнется конкурс-выставка по приготовлению национального блюда "Чак-чак – 2020".

Интересное в этот день:

1604 - немецкий астроном Иоганн Кеплер начал наблюдение сверхновой звезды (SN 1604), названой впоследствии его именем.

1738 - Михаил Ломоносов направляет из Марбурга в Петербург своё первое ученое сочинение ("Образчик знания") "О превращение твёрдого тела в жидкое".

1740 - участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.

1831 - Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

1855 - англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.

1855 - состоялось сражение у Кинбурна. В этом сражении впервые были применены броненосные корабли.

1897 - Константин Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.

1902 - в Детройте выпущен первый автомобиль марки "Кадиллак".

1918 - в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки.

1938 - указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги".

1956 - в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.