18 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется мастер-класс для школьников "Читай и мастери".

В Тюмени в 12 часов в в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) начнется встреча "Песочная анимация "Гарри Поттер. Знакомство с Хогвартсом".

Интересное в этот день:

1867 - Аляска переходит от России США.

1892 - открылась первая коммерческая протяжённая телефонная линия (Чикаго — Нью-Йорк).

1896 - в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

1906 - в России вышел указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями в отношении государственной службы, свободы выбора постоянного места жительства, об отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.

1916 - пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали на территории Российской империи.

1929 - первый полет пассажирского самолета "К-5" Константина Калинина.

1951 - СССР провел ядерные испытания.

1963 - первый в истории полет кошки (Фелисетт) в космическое пространство.

1967 - Советский космический аппарат "Венера-4" успешно вошел в атмосферу Венеры и начал ее изучение.

2000 - началась операция по подъему тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки "Курск".