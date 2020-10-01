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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупредили о резкой смене погоды

Общество, 15:31 16 октября 2020

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается на юге Тюменской области днем 17 октября, сообщает Тюменский гидрометцентр.

В западных и северных районах возможны гололедные явления, порывы ветра местами на юге области могут достигать до 15-19 м/с.

Управление МЧС и единый центр оперативного реагирования города предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и рекомендуют городским службам провести превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

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