Тюменские продукты претендуют на победу в конкурсе "100 лучших товаров России"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

64 товара от 38 предприятий Тюменской области выдвинуто на федеральный этап конкурса "100 лучших товаров России", сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

Среди номинантов - девять предприятий Тюменского района. Ранее они стали лауреатами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" , рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

"Уже не первый год продукция предприятий Тюменского района становится лауреатами нашего конкурса. На сей раз ими стали птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", "Пышминская", Боровская имени Созонова, кондитерская фабрика "Квартет", пекарня из Червишево, предприятие по выпуску мороженого "Ландис", кондитерская из посёлка Московский, рыбокомбинат "Эра-98", молочный завод "Абсолют". То есть из 28 лауреатов в этой номинации почти треть представляют Тюменский район", - сказал он.

По мнению организаторов конкурса стабильные результаты победителям обеспечивают постоянная работа над обновлением ассортимента и контроль за качеством продукции.

"Во-первых, надо отметить патриотизм тюменцев, которые выбирают продукцию местных производителей. Во-вторых, важно быть в тренде. Все наши новинки - это полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить, - говорит директор птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Именно к этой категории относятся продукты, победившие в конкурсе. Сейчас для людей важно, как можно меньше времени проводить за плитой. При этом вкусовые качества должны быть на высоте".