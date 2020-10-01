ФК "Тюмень" проведет выездной матч

Фото: ФК "Тюмень". Архив. Фото: ФК "Тюмень". Архив.

Следующий матч ФК "Тюмень" в рамках Первенства ПФЛ 2020/21 проведет на выезде. Черно-белые отправятся в гости к Ульяновской "Волге". Поединок 12 тура 4 группы состоится 18 октября на стадионе "Труд".

В прошлом сезоне команды встречались дважды, и в обоих случаях матчи заканчивались со счетом 1:0 в пользу "волжан". Нынче шансы на победу "Тюмени" оцениваются в 53,80%.

"Тюмень" прервала свою беспроигрышную серию из 9 матчей.13 октября команда уступила "Волне" из Нижегородской области" со счетом 1:0. Сейчас "Тюмень" на 2 месте в турнирной таблице 4 группы с набранными 25 очками.

"Волга" сейчас на 4 месте. Команда также сыграла 10 игр, в шести победила, в одной проиграла. Еще три поединка закончила ничьей. Клуб набрал 21 очко.

По графику ПФЛ осенние игры продолжатся до 10 ноября, а вФ 2021 году возобновятся 3 апреля. В этот день, кстати, "Тюмень" снова сыграет с "Волгой", пишет "Вслух.ру".