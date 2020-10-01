  • 18 октября 202018.10.2020воскресенье
  • USD77,9644
    EUR91,3041
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы самые востребованные вакансии

Общество, 12:36 18 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше 91 тыс. человек обратились в службу занятости Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы. 63,1% - трудоустроились. Таковы данные на 1 октября регионального департамента труда.

На начало месяца 37 тыс. 246 человек состояли на регистрационном учете для поиска подходящей работы. На эту же дату в областном банке было 37 тыс. 315 вакансий.

По-прежнему основная часть предлагаемых мест – в сфере строительства: 9 тыс. 889 вакансий. На втором по популярности месте – сфера "Образование", где требуется 3 тыс. 749 работников. В торговле и ремонте транспорта заявлено 3 тыс. 39 свободных мест.

Более 2,8 тыс. вакансий в обрабатывающих производствах и сельском, лесном хозяйстве. В области здравоохранения и социальных услуг – чуть больше 2 тыс. вакансий.

Одна из востребованных профессий – водители, требуется 1 тыс. 753 работника. К слову, средняя предлагаемая зарплата для них – более 29 тыс. рублей. Самая высокая из зарплат – у изолировщиков (более 58 тыс. рублей). Самая низкая по региону – у почтальонов (более 13 тыс. рублей в месяц).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 18.10.2020Выездная биржа труда помогает жителям Тюменского района найти работу
13:54 18.10.2020В Тюменской области 28 пациентов остаются на ИВЛ
13:33 18.10.2020Тюменцам разъяснили, что делать в случае положительного анализа на COVID-19 из частной клиники
13:01 18.10.2020Эксперт рассказал, как защититься от коронавируса зимой