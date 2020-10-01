Названы самые востребованные вакансии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше 91 тыс. человек обратились в службу занятости Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы. 63,1% - трудоустроились. Таковы данные на 1 октября регионального департамента труда.

На начало месяца 37 тыс. 246 человек состояли на регистрационном учете для поиска подходящей работы. На эту же дату в областном банке было 37 тыс. 315 вакансий.

По-прежнему основная часть предлагаемых мест – в сфере строительства: 9 тыс. 889 вакансий. На втором по популярности месте – сфера "Образование", где требуется 3 тыс. 749 работников. В торговле и ремонте транспорта заявлено 3 тыс. 39 свободных мест.

Более 2,8 тыс. вакансий в обрабатывающих производствах и сельском, лесном хозяйстве. В области здравоохранения и социальных услуг – чуть больше 2 тыс. вакансий.

Одна из востребованных профессий – водители, требуется 1 тыс. 753 работника. К слову, средняя предлагаемая зарплата для них – более 29 тыс. рублей. Самая высокая из зарплат – у изолировщиков (более 58 тыс. рублей). Самая низкая по региону – у почтальонов (более 13 тыс. рублей в месяц).