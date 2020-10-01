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Выездная биржа труда помогает жителям Тюменского района найти работу

Общество, 14:32 18 октября 2020

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Работа выездной биржи труда организована в Тюменском районе. В селах и поселках на встречу приглашаются работодатели и безработные жители, сообщает пресс-служба главы района.

Рабочие места готовы предоставить учреждения социальной сферы, предприятия АПК, ЖКХ, внебюджетной сферы.

На проводимые в муниципалитетах выездные биржи труда с 28 июля по 2 октября 2020 года пришли более 670 человек: выдано 361 направление по трудоустройству на предприятия, 224 человека изъявили желание пройти обучение через центр занятости и более 40 такое обучение уже проходят; 103 жителя района трудоустроены, а 75 человек написали отказ от услуг центра занятости.

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