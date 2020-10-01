Тюменцы могут бесплатно пройти переобучение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, оставшиеся без работы во время пандемии или те, у кого сократились доходы, могут бесплатно освоить новую профессию.

Программа создана Министерством просвещения РФ и стартовала в нескольких регионах страны. Учебные заведения, в которых жители могут получить новые навыки были отобраны по итогам конкурса, в Тюмени одним из центров для переподготовки стал Тюменский колледж производственных и социальных технологий. В нем можно пройти обучение по 8 специальностям и еще по трем повысить профессиональные навыки.

Во-первых, программа рассчитана на выпускников, окончивших вуз или колледж в 2020 году. Предоставив паспорт, СНИЛС и документ об образовании, они снова могут сесть за парты. Во-вторых, выучиться могут ищущие работу.

"Это те, кто остались без работы, но еще не вступили в статус безработного. Звучит немного странно, но по закону после подачи заявления в Центр занятости в течение десяти дней эти людей значатся, как ищущие работу. Если за этот срок их трудоустроить не удается, им назначают пособие и тогда уже они официально числятся безработными. В течение этих десяти дней они могут обратиться к нам", - пояснила руководитель отделения ДПО Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анна Рахно.

В регионе планируют обучить 2083 человека. Уже в декабре первый поток студентов получат свидетельства об освоении новой профессии.

Для того, чтобы стать участником данной программы необходимо позвонить по номеру телефона 8(3452)666-860 или оставить заявку на сайте, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".