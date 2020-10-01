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Тюменец рассказал, как создавать саундтреки для большого кино

Общество, 20:34 18 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец Кирилл Бородулев, который занимается созданием музыки для кино и театра, принял участие в Шестой сценарной онлайн-конференции.

"Я всегда готов делиться опытом с людьми, которые интересуются киноиндустрией, рассказывать о себе и своей деятельности. Это дает возможность для нетворкинга, уже после этого мастер-класса мне написал режиссер, которому интересно со мной поработать. Моя лекция была направлена на то, как взаимодействовать с композиторами и творческими людьми, какие нюансы нужно учитывать", — рассказал композитор.

Кирилл Бородулев композитор, основатель студии BringMe Production. Окончил курсы Эдинбургского университета по Фундаментальной теории музыки. Автор музыки для театра Дмитрия Ефимова "Европа". Композитор и звукорежиссер документальных фильмов "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" и "*#ЗвездочкаРешетка". В 2017 году музыка Кирилла звучала в четвертом сезоне проекта "Танцы" на ТНТ.

В онлайн-конференции, помимо тюменца, приняли участие также сценаристы, актеры, режиссеры, переводчики и продюсеры, пишет "Мегатюмень".

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