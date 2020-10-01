Конкурс для добровольцев объявили в Тюменской области

| Фото: Региональный ресурсный центр добровольчества (архив) | Фото: Региональный ресурсный центр добровольчества (архив)

На конкурс "Доброволец Тюменской области" приглашают жителей региона в возрасте от 14 лет. Он пройдет с 16 октября по 5 декабря, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Предусмотрены две номинации - "Лидер добровольческого движения" и "Руководитель добровольческого объединения" (специалист)".

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АИС "Молодежь России" и подать заявку на мероприятие до 10 ноября.

Первый этап - заочный. На втором этапе участники, отобранные на основании представленных документов, выполнят задания вариативного блока.

Победителей и призеров конкурса объявят на праздновании Дня добровольца в Тюменской области в декабре 2020 года.