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Шесть школ и пять ФАПов подключили к интернету в Уватском районе

Общество, 16:54 20 октября 2020

17 социально значимых объектов Уватского района подключили к интернету по региональному проекту "Информационная инфраструктура" в 2019 и 2020 годах. Среди них – шесть школ, пять фельдшерско-акушерских пунктов, один муниципальный пост пожарной охраны, сообщает администрация Уватского района.

"Благодаря подключению ФАПов к интернету появилась возможность их присоединения к Единой информационной системе здравоохранения Тюменской области. Это позволяет фельдшеру открыть электронную карточку любого пациента, просмотреть заболевания и ранее проведенные обследования, вести электронный лист нетрудоспособности", – сообщила исполняющая обязанности главного врача Областной больницы № 20 Наталья Телегина.

В 2019 году подключили 10 объектов в Увате, Ивановке, Горнослинкино и Мугене, в 2020-м – семь объектов в Осиннике, Першино, Солянке и Мугене. В 2021 году запланировано подключить к интернету еще 14 объектов в Тугалово, Солянке, Увате, Алымке, Туртасе и Красном Яре.

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