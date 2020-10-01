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Тюменский социальный проект "Путевка в жизнь" расширяется

Общество, 15:09 21 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальный проект "Путевка в жизнь", в рамках которого дети и подростки бесплатно занимаются смешанными единоборствами, расширяет границы сфер деятельности. Сейчас ребят приглашают на занятия творческой, научной направленности и другие.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" основатель "Путевки в жизнь" Олег Мисько, в 2020 году пришла мысль, что необходимо расширить проект, не ограничиваться только смешанными единоборствами.

"Привлекаем партнеров из сферы творчества, науки, спорта. Им предложили принять участие в этом благотворительном проекте, выделив несколько бесплатных мест для детей. Так, к "Путевке в жизнь" присоединились около двадцати партнеров из разных областей деятельности. Сейчас набираем детей на свободные места. Секции находятся практически в каждом районе города. Занятия бесплатны", — поделился Олег Мисько.

Так, детям и подросткам в возрасте от 7 до 17 лет предлагают заняться гиревым спортом, американским футболом, картингом, техническим моделированием, боксом, посещать школу поисковика, вокальную студию и многое другое. Ознакомиться со списком направлений и записаться можно по ссылке.

Кроме того, в рамках проекта для участников предусмотрены игры, экскурсии, мастер-классы, например, по приготовлению суши и кондитерских изделий.

В "Путевку в жизнь" готовы принять детей из многодетных, малообеспеченных и малоимущих семей, из семей с одним родителем, сирот.

Напомним, проект стартовал в сентябре 2019 года. "Путевка в жизнь" началась с бесплатных занятий по смешанным единоборствам для детей из льготных категорий семей. Были сформированы две группы. Сейчас занятия посещают восемь человек из тех, кто занимался ранее. Небольшое количество участников связано с распространением коронавирусной инфекции.

Инна Пахомова

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# бесплатные занятия , дети , наука , подростки , проект , спорт

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