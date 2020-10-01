22 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание областной думы.

В Тюмени в 14 часов в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) начнется интеллектуальная игра "Тюмень моего детства".

Интересное в этот день:

1702 - русские войска во главе с Петром I взяли штурмом крепость Нотебург.

1730 - открыт Ладожский канал.

1797 - французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара.

1822 - в России впервые было открыто училище топографов.

1842 - ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую.

1909 - впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете.

1942 - советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.

1944 - войска Карельского фронта вышли на государственную границу СССР c Норвегией.

1955 - извержение вулкана Безымянный на Камчатке.

1966 - СССР запустил спутник "Луна-12".

1975 - советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

2009 - официальный выход Windows 7.