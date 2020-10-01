22 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание областной думы.
В Тюмени в 14 часов в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) начнется интеллектуальная игра "Тюмень моего детства".
Интересное в этот день:
1702 - русские войска во главе с Петром I взяли штурмом крепость Нотебург.
1730 - открыт Ладожский канал.
1797 - французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара.
1822 - в России впервые было открыто училище топографов.
1842 - ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую.
1909 - впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете.
1942 - советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.
1944 - войска Карельского фронта вышли на государственную границу СССР c Норвегией.
1955 - извержение вулкана Безымянный на Камчатке.
1966 - СССР запустил спутник "Луна-12".
1975 - советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
2009 - официальный выход Windows 7.