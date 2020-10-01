Медицинский город оснастили третьим компьютерным томографом

| Фото: пресс-служба МКМЦ «Медицинский город» | Фото: пресс-служба МКМЦ «Медицинский город»

Новый компьютерный томограф поступил в Медицинский город в Тюмени в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Аппарат позволит увеличить доступность медицинской помощи для онкологических пациентов и выявлять даже самые маленькие новообразования.

Ранее в учреждении работало два компьютерных томографа, но с увеличением потока пациентов появилась необходимость в дополнительном оборудовании. Теперь время ожидания исследования для пациентов значительно сократится.

Новый прибор позволяет также выполнять 3D-планирование для проведения дистанционной лучевой терапии злокачественных новообразований. "Отличительная особенность оборудования – сверхточное послойное изображение. Такое исследование помогает выявлять образования очень маленьких размеров, от трех миллиметров", - отметил заведующий рентгенологическим отделением Александр Прищепов.

За 2019 год в "Медицинском городе" было проведено 3 тыс. 715 исследований органов грудной клетки, из них диагностировано 140 злокачественных новообразований легкого. Все эти исследования были проведены в рамках скрининговой программы. Благодаря своевременной диагностике, в 60% случаев злокачественное новообразование было выявлено на ранних стадиях.