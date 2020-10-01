23 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Проведение XIII Тюменского цифрового форума и выставки "ИНФОТЕХ".

Интересное в этот день:

1748 - завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной Михаилом Ломоносовым.

1769 - трехколесная паровая повозка - предок автомобиля - впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.

1814 - в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел первую в современной истории пластическую операцию по восстановлению формы носа.

1873 - присоединение Германии к русско-австрийской конвенции. Создан Союз трёх императоров.

1914 - в Москве открыто Щукинское театральное училище.

1946 - началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1952 - в Нью-Йорке прошла премьера нового фильма Чарли Чаплина "Огни рампы".

1958 - Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.

2002 - террористы захватили около 800 заложников в театральном центре на Дубровке в Москве во время представления мюзикла "Норд-Ост".