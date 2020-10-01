Тюменские экспортеры изучили основные правила построения логистики

| Фото: Cоюза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» | Фото: Cоюза «Торгово-промышленная палата Тюменской области»

13 октября на площадке тюменского технопарка прошел очередной обучающий семинар, посвященный вопросам логистики для экспортеров. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата". Цикл обучающих семинаров проводится в рамках федерального проекта Российского экспортного центра "Школа экспорта АО "РЭЦ".

Применяя интерактивные методы обучения, квалифицированный тренер рассказал слушателям обо все этапах логистики для экспортеров. Теоретическая часть обучения была подкреплена практическими занятиями с рассмотрением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности. Семинар, по общему мнению, оказался легкоусваеваемым, полезным и наполненным нужной информацией, позволяющей экспортеру оценить потенциал страны для экспорта и выбрать наименее затратное логистическое решение.

В семинаре приняли участие 10 представителей региональных компаний, которые получили сертификаты по пройденной теме.

Напомним, что принять участие в семинаре на безвозмездной основе могут представители малого и среднего бизнеса. Следующий семинар "Налоги в экспортной деятельности" состоится 22.10.2020 в онлайн формате на платформе "ZOOM". Зарегистрироваться на мероприятие можно по форме.

Контактные лица:

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru, Instagram: @export.tmn.

Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.