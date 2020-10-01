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В ТюмГУ появилось движение цифровых волонтеров

Общество, 11:03 23 октября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Движение цифровых волонтеров запустил Объединенный совет обучающихся ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Волонтеры помогают преподавателям решать технические проблемы на занятиях с применением дистанционных технологий. Студенты будут работать в двух направлениях: в каждой учебной команде определят ответственного, который поможет преподавателю, когда это потребуется (например, поможет включить презентацию или создать задание в MS Teams). Второе направление – оперативное консультирование преподавателей через корпоративную почту.

"Преподавателей обучают работе с Teams. Но иногда требуется решить проблему на месте, не открывая инструкцию и не вспоминая материалы с онлайн-семинаров. В этом случае на помощь должны прийти студенты", – рассказал председатель Объединенного совета обучающихся ТюмГУ Алексей Ларионов.

К движению уже присоединились студенты Института социально-гуманитарных наук, Института математики и компьютерных наук, Института психологии и педагогики. До конца недели цифровые волонтеры появятся во всех учебных подразделениях университета.

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# волонтеры , ТюмГУ

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