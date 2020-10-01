Форум "Безопасность и охрана труда" пройдет в формате онлайн

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Форум и выставка "Безопасность и охрана труда БИОТ-2020" впервые пройдут в онлайн-формате. Даты проведения остаются неизменными - с 8 по 11 декабря, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Решение об изменении формата было принято после консультаций с ключевыми экспонентами и крупнейшими посетителями выставки с учетом неблагоприятной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

В ближайшее время начнет работу сайт форума biotexpo.online, на котором будет представлена программа предстоящих мероприятий. Благодаря широким возможностям интернет-платформы, участники смогут пройти процедуру регистрации и распланировать график встреч, деловых переговоров и презентаций, наметить посещение конференций и семинаров деловой программы форума.

Здесь же в виртуальных павильонах разместится экспозиция выставки. На ней будут представлены стенды и продукция всех ключевых предприятий отрасли СИЗ.

Информацию об участниках необходимо направить в адрес департамента труда и занятости населения Тюменской области на адрес электронной почты: BurovaNA@72to.ru.