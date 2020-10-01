Млекопитающие Тихого океана не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке, заявил эксперт

| Фото: СК РФ | Фото: СК РФ

Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря) и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии.

"Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает", - подчеркнул эксперт.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

Напомним, история с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.