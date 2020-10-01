Областную станцию переливания крови отметили "Знаком качества"

Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте (архив) Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте (архив)

Тюменская Областная станция переливания крови отмечена дипломом и знаком за системную работу в направлении популяризации донорского движения в регионе. Награду присудила Общественная палата Российской Федерации.

"Создание благоприятных условий для донаций – одно из ключевых условий эффективного развития донорства крови и ее компонентов. Безусловно, создание таких условий в организациях службы крови немыслимо без поддержки органов власти региона", - отметил председатель координационного совета по донорству крови при ОП РФ Николай Дайхес.

Сложная эпидемиологическая ситуация 2020 года сократила число доноров. Чтобы не допустить снижения заготовки крови, тюменская станция и ее филиалы проводят персональную работу с каждым донором, активно развивают корпоративное донорство. В результате за 9 месяцев на областной станции переливания проведено 36 тысяч донаций крови и ее компонентов. Потребность больниц в компонентах и препаратах крови полностью удовлетворена, стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций также имеется, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.