Малогабаритные квартиры пользуются спросом у тюменцев

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с начала года в 7,2 раза увеличилось количество предложений на рынке первичного жилья квартир площадью до 20 квадратных метров. Их доля в общем объеме предложения выросла с 0,15 процента в первом квартале до 1,14 процента в третьем квартале 2020 года. При этом спрос на такие квартиры вырос на 22,7 процента относительно начала года.

"Такие малогабаритные квартиры сейчас это своего рода "штучный товар". По большей части он привлекает частных инвесторов - тех, кто приобретает квартиру с целью сдачи в аренду и получения пассивного дохода или для последующей перепродажи на волне роста стоимости", - рассказал Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании "Этажи".

Стоит отметить, что интерес инвесторов к такому жилью неслучаен. Как правило, именно однокомнатные квартиры и студии демонстрируют самую высокую динамику роста цены и пользуются стабильным спросом. Так с начала 2019 года средняя стоимость квартир площадью до 20 квадратных метров выросла на 58 процентов с 1258 до 1995 тысяч рублей.

Конечно, частично сказывается и изменение структуры предложения, в начале 2019 года был большой объем предложения таких квартир в жилом комплексе эконом-класса, в этом году это уже совершенно другой жилой комплекс и формат жилья. Но факт остается фактом - этот сегмент имеет самую высокую динамику роста средней цены по больше части из-за низкой стартовой стоимости.

Для примера, если сравнивать рост средней стоимости на студии, то за предыдущий год они поднялись в цене на 17 процентов, в то время как двухкомнатные квартиры только на 7 процентов.

Средний возраст покупателей малогабаритного жилья - 44 года, если же говорить в целом по всем сегментам первичного жилья - он сейчас находится на уровне 42 лет, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".