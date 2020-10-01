Школьников приглашают на онлайн-фестиваль профессий

| Фото: "Билет в будущее" ВКонтакте | Фото: "Билет в будущее" ВКонтакте

Фестиваль профессий "Билет в будущее" в рамках VII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 проходит в Тюменской области.

Стать участником фестиваля можно с помощью платформы проекта, здесь же можно пройти онлайн-тестирования на определение профессиональных предпочтений. Участникам будут предложены программы профессиональной пробы онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.

В формате try-a-skill любой желающий сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях: получить задание и выполнить его под руководством опытного эксперта, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.