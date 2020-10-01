ТИУ представил свои проекты для Западно-Сибирского НОЦ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два проекта Тюменского индустриального университета претендуют на включение в программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба ТИУ.

В частности, проект ElectroBase, презентованный Ильей Анисимовым и инженером Вадимом Костиным, нацелен на решение проблемы снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности средств малой механизации. Разработка ученых ТИУ предназначена для выполнения работ по строительству, благоустройству территории, перевозке грузов.

А проект FaceDrive, представленный Евгением Козиным, представляет собой услугу по идентификации водителя транспортного средства путем распознавания его лица.

"Мы активно ведем работу над системой, готов и испытан экспериментальный образец, в ближайшее время запланирован тест системы на транспорте одного из региональных интеграторов "76 Ойл Тюмень", ведутся переговоры о внедрении системы с различными компаниями, — отметил руководитель проекта Евгений Козин. — Следует сказать, что изначально проект ориентировался на такси и каршеринг, но мы обратили внимание и на другие сегменты, где наша система может быть использована".

Напомним, Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр входит в число пяти пилотных центров, созданных в рамках российского национального проекта "Наука" в 2019 году. Для его работы определены следующие тематические фокусы: ресурсы, качество окружающей среды, человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; биологическая безопасность человека, животных и растений; индивидуальные траектории в образовании.