ТИУ представил свои проекты для Западно-Сибирского НОЦ
Два проекта Тюменского индустриального университета претендуют на включение в программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба ТИУ.
В частности, проект ElectroBase, презентованный Ильей Анисимовым и инженером Вадимом Костиным, нацелен на решение проблемы снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности средств малой механизации. Разработка ученых ТИУ предназначена для выполнения работ по строительству, благоустройству территории, перевозке грузов.
А проект FaceDrive, представленный Евгением Козиным, представляет собой услугу по идентификации водителя транспортного средства путем распознавания его лица.
"Мы активно ведем работу над системой, готов и испытан экспериментальный образец, в ближайшее время запланирован тест системы на транспорте одного из региональных интеграторов "76 Ойл Тюмень", ведутся переговоры о внедрении системы с различными компаниями, — отметил руководитель проекта Евгений Козин. — Следует сказать, что изначально проект ориентировался на такси и каршеринг, но мы обратили внимание и на другие сегменты, где наша система может быть использована".
Напомним, Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр входит в число пяти пилотных центров, созданных в рамках российского национального проекта "Наука" в 2019 году. Для его работы определены следующие тематические фокусы: ресурсы, качество окружающей среды, человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; биологическая безопасность человека, животных и растений; индивидуальные траектории в образовании.