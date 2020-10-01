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МФК "Тюмень" проведет пятый тур регулярного чемпионата и 1/8 Кубка России

Спорт, 16:42 24 октября 2020

Фото: МФК "Тюмень". Архив

МФК "Тюмень" после небольшого перерыва снова возвращается на паркет. В "Финале четырех" Лиги чемпионов команда уступила в борьбе за третье место.

25 и 26 октября в СК "Центральный" команда проведет 5-й тур регулярного чемпионата. Соперником выступит "Газпром-Югра" из Югорска. В турнирной таблице Париматч-Суперлиги "Тюмень" с 18 очками остается на 2 месте (лидирует "Динамо-Самара"), наш соперник – с 5 очками на седьмом месте. в воскресенье матч начнется в 14 часов, в понедельник – в 19 часов.

На следующей неделе запланированы первые две игры в рамках 1/8 финала Кубка России по мини-футболу среди мужских команд сезона 2020-2021 годов. Соперником будет ФК "Корпорация АСИ". Первая игра пройдет 31 октября, а ответная встреча запланирована на 1 ноября, пишет Вслух.ру.

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