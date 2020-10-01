Сергей Козлов готовится презентовать исторический роман о Николае II

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Исторический роман Сергея Козлова о семье последнего императора увидит свет в ноябре 2020 года. В настоящее время идет выбор обложки для романа.

"Роман написан мной в соавторстве с Дмитрием Мизгулиным. Книга сейчас находится на корректору и должны выйти в ноябре текущего года", - уточнил писатель Сергей Козлов.

Автор уверяет, что роман получился близким к правде о царе, о попытках освободить последнего российского императора. Писатель рассказывает, что в книге описывается и остановка царской семьи в селе Покровское Тобольского района напротив дома, где родился Григорий Распутин, и второй попытке офицеров спасти императора. Как пишет "Тюменская область сегодня", по мотивам этого произведения Первый канал снимет полнометражный фильм и сериал. Начало съемок планируется в 2021 году при условии, что не помешает пандемия.

"Сценарий по сериалу еще перерабатывается. Сейчас переписываем шестую серию. Проект масштабный, исторический. В нем заинтересованы как федеральный канал, так и правительство Тюменской области, и спонсоры. Вопросы по финансированию решаются. Съемки пройдут в Тобольске, Перми, Екатеринбурге", - рассказал продюсер Олег Урушев.