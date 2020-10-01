Инвестиционный потенциал Тюменской области презентуют финским бизнесменам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области идет подготовка к онлайн-встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря и деловыми кругами Финляндии.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев планирует представить промышленно-инвестиционный потенциал Тюменской области.

В онлайн-встрече примут участие сотрудники Финско-Российской торговой палаты и представители финских компаний-производителей оборудования для нефтегазовой и металлургической промышленности, предприятий по обращению с отходами и водоочистке, строительства и лесопромышленного комплекса, агропромышленного комплекса и пищевой переработки, сферы инноваций и туризма.

О тюменских экспортерах финским партнерам расскажет руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Андрей Карташов, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.