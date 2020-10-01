Александр Моор обозначил перспективы региона в конкуренции за человеческий капитал

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкуренция за человеческий капитал - один из главных вызовов, с которым сталкиваются сегодня российские регионы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на панельной дискуссии "Ключевые вызовы развития инженерно-технической экспертизы для индустриальных компаний" в рамках открытия центра развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ" в Тобольске.

"Нужно создавать условия для того, чтобы у наших талантливых детей и молодых людей была возможность в родном регионе получить качественное образование, улучшить свои компетенции, перспективы для профессиональной самореализации в дальнейшем. Кроме того, необходимо создавать комфортные условия для жизни, чтобы в регион приезжали талантливые люди", - отметил губернатор.

Для совершенствования современной образовательной экосистемы важно, чтобы в регионе действовали крупные компании, в которых интересно трудиться. Наличие таких работодателей значительно повышает мотивацию молодежи к получению качественного образования.

В Тюменской области одной из таких компаний является СИБУР. Дополнительное образование тюменские и тобольские школьники получают в кванториумах. СИБУР входит в число партнеров Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Сегодня компания и регион продвигаются в создании "бесшовной" образовательной экосистемы, охватывающей все этапы - от детсада, школы и вуза до повышения профессиональной квалификации. "Мы все делаем правильно. Тюменская область была и остается площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в том числе в сфере образования", - заявил глава региона.

В рамках комплексной программы развития городской среды "Тобольск - 2020" уже построено и реконструировано около 40 объектов инфраструктуры, напомнил Александр Моор. В их числе - школы, детские сады, спортивные комплексы.

"Реализация программы близится к завершению. Важно, что она была сформирована на основании социального запроса тоболяков. Мы спросили у жителей, чего, на их взгляд, не хватает городу, и что нужно для того, чтобы они хотели здесь жить и работать. На основании высказанных потребностей сформировали программу", - рассказал губернатор.

Сейчас у многих городов есть внутренний запрос на трансформацию в сторону современной инфраструктуры и экономики. Александр Моор уверен, что потенциал для этого в Тобольске есть: "Нужно продолжать его раскрывать, наполняя город новой энергией. Мы будем и дальше обсуждать с тоболяками перспективы развития городской среды и экономики, базируясь на их мнении, вырабатывать стратегию долгосрочного развития муниципалитета", - подчеркнул Александр Моор.

По мнению помощника президента России Андрея Фурсенко, Тюменская область была и остается одним из флагманов научно-технического развития страны. "Мне кажется, что симбиоз усилий бизнеса, региональных властей, заинтересованности федеральных структур даст еще большие результаты", - заявил он.