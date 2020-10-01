Учитель из Тюменского района - в числе победителей Всероссийского конкурса

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Руководитель научно-исследовательского объединения учащихся Мальковской школы Николай Попов занял третье место в финале Всероссийского конкурса "Юннат 2020".

Ребята в объединении работают по модулям, в каждом несколько экспериментальных площадок. Агроэкономика, кормопроизводство, переработка биоразлагаемого мусора и другие.

Николай Попов рассказал в своей конкурсной заявке о том, как именно он выстраивает работу с участниками объединения в школе, как деятельность "Конструкторского бюро" интегрирована в процесс обучения, и за эту работу был удостоен награды, пишет Управление образования Тюменского района.