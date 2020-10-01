  • 25 октября 202025.10.2020воскресенье
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Учитель из Тюменского района - в числе победителей Всероссийского конкурса

Общество, 08:24 25 октября 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Руководитель научно-исследовательского объединения учащихся Мальковской школы Николай Попов занял третье место в финале Всероссийского конкурса "Юннат 2020".

Ребята в объединении работают по модулям, в каждом несколько экспериментальных площадок. Агроэкономика, кормопроизводство, переработка биоразлагаемого мусора и другие.

Николай Попов рассказал в своей конкурсной заявке о том, как именно он выстраивает работу с участниками объединения в школе, как деятельность "Конструкторского бюро" интегрирована в процесс обучения, и за эту работу был удостоен награды, пишет Управление образования Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:35 25.10.2020Еще 139 тюменцев заболели коронавирусной инфекцией
12:06 25.10.2020ОКБ№2 - в тройке лидеров по числу рентгенэндоваскулярных операций в России
11:59 25.10.2020Тюменцы могут присоединиться к онлайн-фестивалю семейного чтения
10:02 25.10.2020Тюменский ансамбль танца пригласили в государственный Кремлевский дворец