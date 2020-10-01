Тюменцы могут послушать сказки народов Севера в "Космосе"

| Фото: Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Выставка "ИсСКАЗители" начнет свою работу в театральном центре "Космос" с 3 ноября. В ее основе – сказания хантов, нивхов, селькупов и других народов с минимальным литературным вмешательством. Вход свободный.

В холле "Космоса" разместятся инсталляции в виде сказочного леса. Рядом с ними – дисковые телефоны. Они и станут главным элементом экспозиции. Гостям предлагают набрать определенный номер, взять трубку и послушать сказки разных народов Тюменской области. Выставка пройдет с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Важно помнить и сохранять все первоначальные художественные образы из сказаний. Из-за переписывания сказок, упущения деталей и образов стирается уникальность мировоззрения и традиций народностей. Люди должны обращаться к истокам, помнить историю народов и Тюменской области", - рассказала автор выставки и руководитель художественного отдела Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.

На открытии выставки посетители могут принять участие в мастер-классах по созданию национальных кукол-оберегов, послушать выступления музыкальных коллективов и посетить читки сказок народов Севера на родном языке.

Выставка будет действовать с 3 по 15 ноября, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".