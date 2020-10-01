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Тюменцы могут присоединиться к онлайн-фестивалю семейного чтения

Общество, 11:59 25 октября 2020

Группа "ЧитайФест" во ВКонтакте | Фото: Группа "ЧитайФест" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают присоединиться к Первому Всероссийскому онлайн-фестивалю семейного чтения #ЧитайФест. Он продлится с 30 октября по 1 ноября 2020 года, сообщает Централизованная библиотечная система Тюмени.

Программа разделена на блоки: семейная, для подростков, профессионалов и родителей, научно-популярная. Ожидается общение с известными писателями, художниками, презентации книжных новинок, интерактивные программы, тематические квесты, мастер-классы, познавательные лекции.

В онлайн-формате можно принять участие в работе круглых столов и дискуссий, стать зрителем театрализованных чтений, кино- и мультипликационных показов. Присоединиться к мероприятию предлагается на официальном сайте, пишет "Вслух. ру".

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