Тюменцы могут стать участниками благотворительной акции "Дети мечтают!"

| Фото: Опорный центр инклюзивного добровольчества ТО | Фото: Опорный центр инклюзивного добровольчества ТО

Тюмени приглашают присоединиться к благотворительной акции "Дети мечтают!". Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.ру.

В рамках акции открывается сбор средств на покупку детских игрушек, развивающих игр, книг сказок, школьных принадлежностей и других нужных и важных вещей для детей. Также принимаются готовые подарки, в том числе сладкие новогодние. Финал акции "Дети мечтают!" пройдет 20 декабря.

“Мы мечтаем и очень хотим, чтобы хоть на мгновение детки с ОВЗ забыли про свои недуги, боль, страдания и многочисленные курсы лечений. Они ждут предложений, слов поддержки и реальной помощи от тюменцев. По всем вопросам писать в сообщения группы", - рассказали организаторы изданию "Вслух.ру".