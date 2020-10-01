Тоболяков приглашают на бесплатную лекцию о театральном искусстве

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Бесплатная лекция о современном театральном искусстве пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 28 октября. Спикером выступит руководитель свободного молодежного театра в Тобольске, преподаватель тобольского многопрофильного техникума и тобольского колледжа искусств и культуры имени Алябьева Ольга Солодова.

Она поднимет тему современного театра и расскажет о востребованных спектаклях, техниках и приемах, зрителях нового времени. Также Ольга поделится историей создания театра в Тобольске и обсудит особенности развития сценического искусства в малых городах.

Чтобы стать участником лекции, необходимо зарегистрироваться. С собой необходимо иметь защитную маску.

Напомним, проект "Своя лекция" стартовал в марте. В условиях дистанционного режима федеральные и региональные эксперты в онлайн-формате приняли участие 16 эфиров, пишет "Мегатюмень".