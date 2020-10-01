"Рубин" уступил "СКА-Нева" в Санкт-Петербурге

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 0:1 в овертайме завершилась встреча тюменского "Рубина" со "СКА-Невой" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Санкт-Петербурге 24 октября. Этим матчем тюменцы завершили гостевую серию из пяти поединков, сообщает пресс-служба клуба.

Вскоре после начала овертайма рубиновцы упустили из виду Ивана Володина, который, получив шайбу от Никиты Зоркина, прорвался по флангу к воротам Назарова и принес победу "СКА-Неве".

Эту выездную серию "Рубин" явно может занести себе в актив. В каждом из пяти матчей команда набирала очки. В общей сложности тюменцы увеличили свою копилку на восемь баллов.