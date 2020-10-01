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Судебные приставы в Тюмени помогли матери встретиться с детьми

Общество, 15:42 26 октября 2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Судебный пристав убедил тюменца разрешить бывшей супруге видеться с детьми, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Женщина, уйдя из семьи, вышла повторно замуж. В новой семье у нее родился третий ребенок. Бывший супруг своих детей после развода не отдал, и суд удовлетворил его иск на право их воспитания.

У бывших супругов сложились настолько неприязненные отношения, что женщине пришлось отстаивать право на встречи с детьми от первого брака через суд. Даже после возбуждения исполнительного производства, мужчина не позволял детям видеться с матерью.

Его предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, но меры принуждения были проигнорированы. Поэтому сотрудник службы вынес в отношении него два административных штрафа по 5 тыс. рублей. Мужчина оплатил сумму, которая была обращена в доход государства.

В итоге судебному приставу удалось помочь найти компромиссное решение. В настоящее время установлен график проведения общего досуга матери с детьми.

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# дети , приставы

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