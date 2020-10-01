Судебные приставы в Тюмени помогли матери встретиться с детьми
Судебный пристав убедил тюменца разрешить бывшей супруге видеться с детьми, сообщает ФССП России по Тюменской области.
Женщина, уйдя из семьи, вышла повторно замуж. В новой семье у нее родился третий ребенок. Бывший супруг своих детей после развода не отдал, и суд удовлетворил его иск на право их воспитания.
У бывших супругов сложились настолько неприязненные отношения, что женщине пришлось отстаивать право на встречи с детьми от первого брака через суд. Даже после возбуждения исполнительного производства, мужчина не позволял детям видеться с матерью.
Его предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, но меры принуждения были проигнорированы. Поэтому сотрудник службы вынес в отношении него два административных штрафа по 5 тыс. рублей. Мужчина оплатил сумму, которая была обращена в доход государства.
В итоге судебному приставу удалось помочь найти компромиссное решение. В настоящее время установлен график проведения общего досуга матери с детьми.