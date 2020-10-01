Тюменский художник впервые избран почетным членом Российской академии художеств

пресс-служба Российской академии художеств пресс-служба Российской академии художеств

Тюменский художник Олег Васильев избран почетным членом Российской академии художеств – ему вручены соответствующие статусу регалии: мантия, медаль, золотой значок и диплом почетного члена. Вручение академических наград, сообщает пресс-служба Российской академии художеств, состоялось 22 октября 2020 года в Российской академии художеств.

Почетными членами Российской академии художеств могут быть избраны выдающиеся деятели зарубежной и российской культуры и искусства, а также лица, которые своей активной благотворительной и спонсорской деятельностью вносят значительный вклад в развитие академии и российской культуры в целом.

Это высокое звание, по словам Олега Васильева, накладывает на художника особую ответственность, и является стимулом для дальнейшего творчества. "Это важное событие в моей творческой жизни, - сказал он корреспонденту "Тюменской линии", - и большая честь для меня быть сопричастным к святыне российских художников -Российской академии художеств".

Олег Васильев родом из Тавды в Свердловской области. Закончил среднюю школу №2 Тавды, поступил в Иркутский университет, и после окончания его много лет работал геологом. Бывал на Крайнем Севере, в Восточной и Западной Сибири… Но живопись всегда была рядом с ним.

"Художник в нем родился раньше, чем геолог, — заверили его школьные друзья. – В школе не было у него ни одной тетради, ни одного учебника, не украшенных какими-то набросками".

Сейчас время геологических экспедиций в прошлом.

"Живу в Тюмени, пишу картины, - рассказал он. - В отличие от столицы здесь не нужно ехать за сотни километров от города, чтобы найти привлекательные пейзажи. Красота вокруг, нужно лишь оглянуться".

Надо признать, что почетный член Российской академии художеств оглянуться умеет. Каждый его пейзаж – это кусочек малой родины.

Мысль о создании академии наук и художеств в России была высказана Петром I еще в конце 1690-х годов. А учреждена была решением сената 6 ноября 1757 года в царствование императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге по инициативе великого русского ученого М.В. Ломоносова и известного просветителя того времени И.И. Шувалова.

Именно Шувалов пригласил из-за границы педагогов, набрал первых учеников и в 1758 году подарил академии свою прекрасную художественную коллекцию, положив этим начало библиотеке и будущему музею. В 1764 году Екатерина II, утвердив Устав и штаты, даровала императорской академии художеств Привилегию. В том же году по проекту архитектора Ж.Б.Валлен-Деламота и А.Ф.Кокоринова началось строительство каменного здания академии на берегу Невы, которое закончилось в 1788 году.

Академия художеств была одним из самых прогрессивных учреждений того времени. Художники и архитекторы первого шуваловского выпуска Академии А.П.Лосенко, Ф.И.Шубин, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, И.Е.Старов задали тот высочайший уровень художественной практики и педагогики, которые составили славу отечественного искусства.

В разное время ее закончили такие выдающиеся живописцы как А.А.Иванов, К.П.Брюллов, И.Е.Репин, В.Д.Поленов, В.И.Суриков, скульпторы И.П.Мартос, В.И.Демут-Малиновский, С.С.Пименов, И.П.Прокофьев, М.М.Антокольский, архитекторы А.Н.Воронихин, Н.Л.Бенуа, К.А.Тон, И.А.Фомин, В.А.Щуко и многие другие.

Вплоть до начала ХХ века академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением. Ее деятельность не ограничивалась лишь художественным образованием. Она была центром художественного просвещения, активно влияла на развитие всех видов искусства, содействовала формированию музейных коллекций, вела большую научно-исследовательскую работу, проводила выставки и конкурсы.