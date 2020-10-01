28 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется официальное открытие Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2020".
В Тюмени в 11 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, органный зал) начнется пресс-конференция главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени", заслуженного артиста РФ Валерия Арцера.
Интересное в этот день:
1492 - Колумб высадился на Кубе.
1707 - землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тыс. человек.
1886 - состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.
1892 - в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учрежден "Международный день анимации".
1914 - фирма "Kodak" объявляет о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.
1944 - день освобождения Украины от гитлеровских захватчиков.
1972 - в первый полёт отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".
1974 - успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".
2005 - с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".
2011 - в Москве после шестилетней реконструкции открыт Большой театр.