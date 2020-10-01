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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

28 октября - события дня

Общество, 18:01 27 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется официальное открытие Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2020".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, органный зал) начнется пресс-конференция главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени", заслуженного артиста РФ Валерия Арцера.

Интересное в этот день:

1492 - Колумб высадился на Кубе.

1707 - землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тыс. человек.

1886 - состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1892 - в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учрежден "Международный день анимации".

1914 - фирма "Kodak" объявляет о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.

1944 - день освобождения Украины от гитлеровских захватчиков.

1972 - в первый полёт отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".

1974 - успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".

2005 - с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".

2011 - в Москве после шестилетней реконструкции открыт Большой театр.

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