ТюмГУ подписал соглашение о сотрудничестве с департаментом труда

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Тюменский государственный университет и департамент труда и занятости населения Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ будет способствовать решению вопросов трудоустройства выпускников, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

База научно-учебной лаборатории исследований рынка труда, созданной в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, станет основной площадкой для реализации намеченных планов.

"Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является анализ эффективности активной политики занятости на региональном рынке труда на основе микроданных о зарегистрированных безработных с помощью современных методов экономического анализа и эконометрического моделирования. Исследования по данному направлению соответствуют мировой академической повестке и будут реализованы совместно двумя лабораториями исследований рынка труда – ТюмГУ и НИУ ВШЭ в рамках проекта "Зеркальных лабораторий НИУ ВШЭ" впервые в России", – сообщила и.о. проректора ТюмГУ Таисья Погодаева.