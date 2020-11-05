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В Ишимском районе выявили лучших спасателей-добровольцев

Общество, 17:34 05 ноября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Спасатели-добровольцы Шаблыкинского сельского поселения стали победителями районных молодежных соревнований "Спасатель", сообщает ГУ МЧС Тюменской области. Второе и третье места заняли команды Гагаринского и Пахомовского сельских поселений.

Четыре команды преодолевали этапы дистанции с транспортировкой пострадавшего по болоту на спуск и подъем, ликвидировали возгорание, преодолевали навесную переправу, а также сдавали теоретический экзамен по оказанию первой медицинской помощи.

Участники успешно справились с испытаниями, показав физическую подготовку, знания по оказанию медицинской помощи. Победитель и призеры командного первенства награждены кубком, дипломами и призами.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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