Александр Моор назвал ключевые достижения Тюменской области в АПК

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Сельское хозяйство было и остается в центре внимания как стратегическая отрасль экономики Тюменской области, сказал губернатор Александр Моор, поздравляя работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли с профессиональным праздником.

"Ваша жизнь прочно связана с ответственным и благородным трудом. Благодаря преданности, упорству, любви к своему делу, тюменцы обеспечены всеми необходимыми продуктами: свежим хлебом, молоком, мясом. Это заслуга и непосредственный вклад работников АПК в обеспечение продовольственной безопасности и стабильности области", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что пандемия внесла коррективы и в агропромышленную сферу. Пришлось быстро менять правила и подстраиваться под новые условия. При этом тюменские предприятия не только не остановили производство, но и вышли с инициативой и подготовили продуктовые наборы для медработников и нуждающихся тюменцев. Заставила понервничать и засушливая погода.

"Несмотря ни на что, работники отрасли справились со сложностями. Собрано более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, заготовлены необходимые объемы кормов, картофеля. По урожайности овощей Тюменская область заняла четвертое место в России, девятое место по яйценоскости. Впервые мы вплотную подошли к возможности полностью обеспечить жителей региона овощами закрытого грунта", - отметил Александр Моор.

Отдельно он отметил достижения в рыбоводстве. Сегодня можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, различные виды осетровых и карповых. Впервые в 2020 году в регионе вырастили форель.

Открыты в этом году и новые экспортные рынки. Регион поставляет продукцию АПК в 15 стран. Предприятия продолжают работать над качеством и расширением мясной, молочной и хлебной продукции.

Губернатор подчеркнул, что в этом заслуга каждого работника сельскохозяйственной сферы. Он поблагодарил тружеников за высокие результаты и пожелал новых достижений и трудовых высот.

Евгения Шевцова