Поддержка друзей и близких помогает легче перенести COVID-19

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменка Алла, переболевшая коронавирусной инфекцией, рассказала, как найти силы для борьбы с заразой. Помощь и поддержка друзей и близких очень важны.

"Если ты изолировался не один, если рядом есть человек, который вместе с тобой борется с болезнью либо помогает ее преодолеть, то самоизоляцию перенести гораздо легче. Но если ты остался один на один с вирусом, как вероятно многие пожилые , то возникает страх поражения перед недугом. Очень важно знать, что ты не один, что тебя поддерживают, за тебя переживают, твоя жизнь ценна.Тогда бороться легче, появляются силы. Беседы за одним столом не получится, но ведь есть интернет и мессенджеры, которые в эпоху пандемии оказались незаменимыми. Общаться можно через все удобные мессенджеры и соцсети: "Viber", "WhatsApp", "ВКонтакте, "Одноклассники", "Инстаграм. Все в зависимости от возраста и предпочтений. Главное, не замыкаться в себе", - советует она.

Темы для обсуждения могут быть разные. Как пишет "Тюменская область сегодня", многим нужна поддержка, знания, как легче справиться с болезнью. Нужна надежда. По мнению тюменки, именно сейчас людям необходимо объединиться в борьбе с вирусом, сделав это дистанционно. Те, кто победил инфекцию, могут поделиться знаниями, оказать посильную помощь и поддержку.

"В период самоизоляции основное правило - это четко выполнять рекомендации врача, не прекращать общение с близкими и родными, заниматься саморазвитием. И лучше не смотреть и не слушать негативную информацию, чтобы не сложить руки и не перестать бороться. Важно знать, что коронавирус не приговор, его можно победить не только самому, но и помочь справиться с болезнью и другим, - добавила Алла.