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Тюменцам рекомендуют проверить печи и дымоходы

Общество, 13:42 07 ноября 2020

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам напомнили правила безопасности при использовании печей. В первую очередь необходимо прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить их известковой или глиняной смесью, чтобы вовремя увидеть трещины.

Мебель, шторы и прочие предметы должны располагаться не менее чем в 50 см от топящейся печи.

"Крайне опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или под присмотром малолетних детей", - напомнили спасатели.

Запрещено использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей.

Ремонтные работы и кладку печей можно доверить только специалистам и организациям, которые получили специальную лицензию МЧС на ведение подобных работ, пишет "Тюменская область сегодня".

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