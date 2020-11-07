Тюменцы примут участие в фестивале осознанного потребления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Городской фестиваль Upcycling Life стартовал в Тюмени. Участники могут узнать об осознанном потреблении и пересмотреть подход к вещам.

Идея фестиваля принадлежит куратору проекта и идейному вдохновителю театра моды Liberty Ольге Городиской, а также известным дизайнерам и стилистам города Ольге Севириной и Татьяне Нагоричной.

Замысел проекта в том, чтобы познакомить горожан с экологичным образом жизни, создать и настроить определенную экосистему в городе

"Вместе с локальными профессиональными сообществами мы хотим создать экосистему апсайклинга моды в нашем динамично развивающимся городе с перспективой выйти за его пределы. Привлечь внимание общественности к проблеме экологии и неразумном потреблении и покупки вещей, захламляющих ваш дом и сознание", - прокомментировала Городиская.

Как пишет "Мегатюмень", фестиваль проходит в несколько этапов: в течение октября проходил сбор заявок на участие, а также серия лекций от приглашенных спикеров о культуре апсайклинга. С 10 по 20 ноября состоится лаборатория направления "Апсайклинг вещей" и "Апсайклинг предметов интерьера". С 10 по 15 ноября свою работу начнет лаборатория "Кастомайзинг", а финальной датой станет 27 ноября - закрытие фестиваля с модным базаром и тематическим перформансом.