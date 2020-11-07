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Стало известно, сколько подростков смогут трудоустроиться в "Отряды мэра"

Общество, 16:38 07 ноября 2020

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

4 тыс. 640 человек, в том числе 4 тыс. 500 подростков от 14 лет и 140 молодых людей старше 18 лет планируют трудоустроить в "Отряды мэра" в 2021 году.

На реализацию программы временной занятости выделят 22 млн 218 тысяч рублей. Средства заложены в бюджете Тюмени на следующий год.

Отметим, что в 2021 году на мероприятия по работе с детьми и молодежью (в это направление входят "Отряды мэра") из городского бюджета планируют выделить 39 млн 503 тыс. рублей. В целом на муниципальную программу "Реализация молодежной политики "Молодежь Тюмени" запланировано 375 млн 389 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

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